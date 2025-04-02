vadymbanker написав:Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
У мене в веб версії відображалося.
Після реєстрації,пошукав.знайшов.Прлблему.по-перше манагер у відділенні не розуміє різниці між відкритим/закритим рахунком/карткою, по-друге в ощад збудження після веб реєстрації - перекинув з зп картки сенсбанк сюди, мав зробити валютообмін, а мені одразу обмеження. НАКУА???
Amethyst написав:[quote="5828995:vadymbanker"]Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
У мене в веб версії відображалося.
Після реєстрації,пошукав.знайшов.Прлблему.по-перше манагер у відділенні не розуміє різниці між відкритим/закритим рахунком/карткою, по-друге в ощад збудження після веб реєстрації - перекинув з зп картки сенсбанк сюди, мав зробити валютообмін, а мені одразу обмеження. НАКУА???[/quote]Обмеженя знімаются через оператора або ivr
vadymbanker написав:Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
У мене в веб версії відображалося.
Після реєстрації,пошукав.знайшов.Прлблему.по-перше манагер у відділенні не розуміє різниці між відкритим/закритим рахунком/карткою, по-друге в ощад збудження після веб реєстрації - перекинув з зп картки сенсбанк сюди, мав зробити валютообмін, а мені одразу обмеження. НАКУА???[/quote]Обмеженя знімаются через оператора або ivr[/quote]
Є проблема - пароль якимось чином змінено на ім'я власника рахунку, у мене точно було інше. У відділенні пояснити не змогли.
Можете кому интересно получил валютный перевод из Турции правда шел 10 дней ну рамадан бывает такое в привате пытались выдать белые доллары типа мы работаем со всеми банкнотами,в сенсе вообще не нашли перевод в системе хотя мне было удобно ТК имею валютный счёт там и наконец ощад все четко новенькие синенькие 2021 года сразу же выдали и без заказа
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Вітаю спільнота! Маю зарплатну картку в ошаді, ще відкрив в евро та $ картки. Якщо купити валюту на ці картки, чи існує вариант як потім без процентів зняти готівку в касі? Типу як в моно нв 3 міс на депо покласти? Чи інші опції?
yoggik написав:Вітаю спільнота! Маю зарплатну картку в ошаді, ще відкрив в евро та $ картки. Якщо купити валюту на ці картки, чи існує вариант як потім без процентів зняти готівку в касі? Типу як в моно нв 3 міс на депо покласти? Чи інші опції?
yoggik написав:Вітаю спільнота! Маю зарплатну картку в ошаді, ще відкрив в евро та $ картки. Якщо купити валюту на ці картки, чи існує вариант як потім без процентів зняти готівку в касі? Типу як в моно нв 3 міс на депо покласти? Чи інші опції?
На період військового стану валюту можна замовити і зняти у касі анлім і нашару.