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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
26%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
39%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
4%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 08:13

  vadymbanker написав:
Amethyst написав:
  vadymbanker написав:Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
У мене в веб версії відображалося.

Після реєстрації,пошукав.знайшов.Прлблему.по-перше манагер у відділенні не розуміє різниці між відкритим/закритим рахунком/карткою, по-друге в ощад збудження після веб реєстрації - перекинув з зп картки сенсбанк сюди, мав зробити валютообмін, а мені одразу обмеження. НАКУА???
sens
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 19:08

Re: Ощадбанк

sens написав:
  vadymbanker написав:
Amethyst написав:[quote="5828995:vadymbanker"]Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
У мене в веб версії відображалося.

Після реєстрації,пошукав.знайшов.Прлблему.по-перше манагер у відділенні не розуміє різниці між відкритим/закритим рахунком/карткою, по-друге в ощад збудження після веб реєстрації - перекинув з зп картки сенсбанк сюди, мав зробити валютообмін, а мені одразу обмеження. НАКУА???[/quote]Обмеженя знімаются через оператора або ivr
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 21:53

  vadymbanker написав:
Amethyst написав:
  vadymbanker написав:Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
У мене в веб версії відображалося.

Після реєстрації,пошукав.знайшов.Прлблему.по-перше манагер у відділенні не розуміє різниці між відкритим/закритим рахунком/карткою, по-друге в ощад збудження після веб реєстрації - перекинув з зп картки сенсбанк сюди, мав зробити валютообмін, а мені одразу обмеження. НАКУА???[/quote]Обмеженя знімаются через оператора або ivr[/quote]

Є проблема - пароль якимось чином змінено на ім'я власника рахунку, у мене точно було інше. У відділенні пояснити не змогли.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 02 бер, 2025 20:03

Re: Ощадбанк

цікаві речі відбуваються

забокував рахунок фінмон
прийшли у відділення, там консультант сказала зараз ми вам ліміти якісь там піднімем і все буде ок до вечора

ага, ніфіга

прийшли знову, каже ой давайте пишіть заяву на розблокування, гроші в сумі 50 тис отримані за які заблочили, вкажіть як від родичів, на лікування

каже у нас в базі ви не червоні, тобто все має працювати, невідомо чому ви не можете пересилати гроші, ваша справа зараз йде по самим верхам, розбираються

ну що ж , чекаємо що буде далі
цирк та й годі
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 08:10

Re: Ощадбанк

Можете кому интересно получил валютный перевод из Турции правда шел 10 дней ну рамадан бывает такое в привате пытались выдать белые доллары типа мы работаем со всеми банкнотами,в сенсе вообще не нашли перевод в системе хотя мне было удобно ТК имею валютный счёт там и наконец ощад все четко новенькие синенькие 2021 года сразу же выдали и без заказа
tzeery608
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Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 11:32

Re: Ощадбанк

Із 28 по 31 березня в Мобільному Ощаді
купуйте долари та євро на суму до 50 000 грн за рахунок кредитних коштів із вашою кредиткою MORE без комісії;
користуйтесь пільговим періодом до 62 днів.

https://www.oschadbank.ua/promotion/val ... nim-kursom
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 13:22

  Ferlakur написав:Із 28 по 31 березня в Мобільному Ощаді
купуйте долари та євро на суму до 50 000 грн за рахунок кредитних коштів із вашою кредиткою MORE без комісії;
користуйтесь пільговим періодом до 62 днів.

https://www.oschadbank.ua/promotion/val ... nim-kursom
що про кредитку і купівлю ОВДП в дії пишуть?)
sens
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:05

$ або eur

Вітаю спільнота! Маю зарплатну картку в ошаді, ще відкрив в евро та $ картки. Якщо купити валюту на ці картки, чи існує вариант як потім без процентів зняти готівку в касі? Типу як в моно нв 3 міс на депо покласти? Чи інші опції?
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:06

  yoggik написав:Вітаю спільнота! Маю зарплатну картку в ошаді, ще відкрив в евро та $ картки. Якщо купити валюту на ці картки, чи існує вариант як потім без процентів зняти готівку в касі? Типу як в моно нв 3 міс на депо покласти? Чи інші опції?


Не треба як в моно
sens
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:21

  yoggik написав:Вітаю спільнота! Маю зарплатну картку в ошаді, ще відкрив в евро та $ картки. Якщо купити валюту на ці картки, чи існує вариант як потім без процентів зняти готівку в касі? Типу як в моно нв 3 міс на депо покласти? Чи інші опції?
На період військового стану валюту можна замовити і зняти у касі анлім і нашару.
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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