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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 кві, 2025 13:53
Amethyst написав: yoggik написав:
Вітаю спільнота! Маю зарплатну картку в ошаді, ще відкрив в евро та $ картки. Якщо купити валюту на ці картки, чи існує вариант як потім без процентів зняти готівку в касі? Типу як в моно нв 3 міс на депо покласти? Чи інші опції?
На період військового стану валюту можна замовити і зняти у касі анлім і нашару.
Простите, что значит "анлим"? Больше 100К в сутки у вас аж никак не получится, то какой же тут "анлим"?
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Додано: Сер 02 кві, 2025 13:57
de Montaigne написав: Amethyst написав: yoggik написав:
Вітаю спільнота! Маю зарплатну картку в ошаді, ще відкрив в евро та $ картки. Якщо купити валюту на ці картки, чи існує вариант як потім без процентів зняти готівку в касі? Типу як в моно нв 3 міс на депо покласти? Чи інші опції?
На період військового стану валюту можна замовити і зняти у касі анлім і нашару.
Простите, что значит "анлим"? Больше 100К в сутки у вас аж никак не получится, то какой же тут "анлим"?
Ну так ні у кого, ні в якому банку не получиться... Хочааа, оті ж 100К на один рах у банку, а ощАд дозволяє декілька валюток мати. Спробуйте
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Amethyst
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