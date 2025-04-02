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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
26%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
39%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
4%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:53

  Amethyst написав:
  yoggik написав:Вітаю спільнота! Маю зарплатну картку в ошаді, ще відкрив в евро та $ картки. Якщо купити валюту на ці картки, чи існує вариант як потім без процентів зняти готівку в касі? Типу як в моно нв 3 міс на депо покласти? Чи інші опції?
На період військового стану валюту можна замовити і зняти у касі анлім і нашару.

Простите, что значит "анлим"? Больше 100К в сутки у вас аж никак не получится, то какой же тут "анлим"?
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:57

  de Montaigne написав:
  Amethyst написав:
  yoggik написав:Вітаю спільнота! Маю зарплатну картку в ошаді, ще відкрив в евро та $ картки. Якщо купити валюту на ці картки, чи існує вариант як потім без процентів зняти готівку в касі? Типу як в моно нв 3 міс на депо покласти? Чи інші опції?
На період військового стану валюту можна замовити і зняти у касі анлім і нашару.

Простите, что значит "анлим"? Больше 100К в сутки у вас аж никак не получится, то какой же тут "анлим"?
Ну так ні у кого, ні в якому банку не получиться... Хочааа, оті ж 100К на один рах у банку, а ощАд дозволяє декілька валюток мати. Спробуйте 8)
Amethyst
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  #<1 ... 96979899
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