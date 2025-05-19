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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
26%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
39%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
4%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 05 кві, 2025 07:33

klug
Не знаю. Чисто спостереження крайніх місяців
valya
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Повідомлення Додано: Нед 06 кві, 2025 08:40

Зачем Ощад отключил возможность пополнения своих карт в Ощаде с карт других банков? Или всё-таки есть возможность "тянуть" с карт других банков, только я этого не замечаю?

В новом приложении даже упоминания о функции "тянуть" с карт других банков не нахожу.
В старом Ощад 24/7 функция есть, но всё заканчивается ошибкой.
Также ошибкой заканчивается в интернет-банкинге (web).
А на сайте на странице переводов с карты на карту уже года два "сторінка сервісу тимчасово на реконструкції". Тимчасово, как же. Вечное враньё.

В общем, Ощад только "толкать" умеет? "Тянуть" - не?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 кві, 2025 13:03

  candidat написав:Зачем Ощад отключил возможность пополнения своих карт в Ощаде с карт других банков? Или всё-таки есть возможность "тянуть" с карт других банков, только я этого не замечаю?

В новом приложении даже упоминания о функции "тянуть" с карт других банков не нахожу.
В старом Ощад 24/7 функция есть, но всё заканчивается ошибкой.
Также ошибкой заканчивается в интернет-банкинге (web).
А на сайте на странице переводов с карты на карту уже года два "сторінка сервісу тимчасово на реконструкції". Тимчасово, как же. Вечное враньё.

В общем, Ощад только "толкать" умеет? "Тянуть" - не?

да, давно нема. сторінку на сайті закрили після того, як гемблінгові сервіси (казино) почали її якось використовувати для поповнення ігрових разунків, мабуть типу через апі
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 13:12

Re: Ощадбанк

Хто компетентний дайте відповідь, будь ласка, на наступне питання: у віділенні Ощадбанку неклієнт Ощадбанку повинен готівкою зробити платіж по IBAN на рахунок організації, відкритий в Ощадбанку, то чи буде за такий платіж комісія від Ощадбанку? Якщо буде, то який розмір комісії і чи є варіанти без комісії для, повторю, неклієнта Ощадбанку? Дякую.
finfen
 
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