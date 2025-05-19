klug
Не знаю. Чисто спостереження крайніх місяців
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 кві, 2025 08:40
Зачем Ощад отключил возможность пополнения своих карт в Ощаде с карт других банков? Или всё-таки есть возможность "тянуть" с карт других банков, только я этого не замечаю?
В новом приложении даже упоминания о функции "тянуть" с карт других банков не нахожу.
В старом Ощад 24/7 функция есть, но всё заканчивается ошибкой.
Также ошибкой заканчивается в интернет-банкинге (web).
А на сайте на странице переводов с карты на карту уже года два "сторінка сервісу тимчасово на реконструкції". Тимчасово, как же. Вечное враньё.
В общем, Ощад только "толкать" умеет? "Тянуть" - не?
Додано: Нед 06 кві, 2025 13:03
да, давно нема. сторінку на сайті закрили після того, як гемблінгові сервіси (казино) почали її якось використовувати для поповнення ігрових разунків, мабуть типу через апі
Додано: Пон 19 тра, 2025 13:12
Re: Ощадбанк
Хто компетентний дайте відповідь, будь ласка, на наступне питання: у віділенні Ощадбанку неклієнт Ощадбанку повинен готівкою зробити платіж по IBAN на рахунок організації, відкритий в Ощадбанку, то чи буде за такий платіж комісія від Ощадбанку? Якщо буде, то який розмір комісії і чи є варіанти без комісії для, повторю, неклієнта Ощадбанку? Дякую.
|