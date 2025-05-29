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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 тра, 2025 09:27
Ощадбанк поражает!
Клиент банка рассказывал. Пробует получить деньги, а банкомат вроде работает, но не выдает. Обращается клиент в поддержку. После проверки отвечают, что у банкомата какая-то неисправность, попробуйте снять в другом банкомате. А на вопрос клиента, когда этот банкомат починят, выдают следующее: мол, вы хотите оставить заявку на ремонт банкомата?
Офигеть! Чтоб банкомат починили, клиент должен оставить заявку? А сами - не? Стоит банкомат частично нерабочий, а Ощаду всё равно?
P.S. Чат оборвался, клиент заявку на ремонт не оставил. На следующий день банкомат всё так же деньги не выдал. Интересно, его так и не починят, пока кто-нибудь заявку не напишет?
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Додано: Чет 29 тра, 2025 09:34
candidat написав:
Ощадбанк поражает!
Клиент банка рассказывал. Пробует получить деньги, а банкомат вроде работает, но не выдает. Обращается клиент в поддержку. После проверки отвечают, что у банкомата какая-то неисправность, попробуйте снять в другом банкомате. А на вопрос клиента, когда этот банкомат починят, выдают следующее: мол, вы хотите оставить заявку на ремонт банкомата?
Офигеть! Чтоб банкомат починили, клиент должен оставить заявку? А сами - не? Стоит банкомат частично нерабочий, а Ощаду всё равно?
P.S. Чат оборвался, клиент заявку на ремонт не оставил. На следующий день банкомат всё так же деньги не выдал. Интересно, его так и не починят, пока кто-нибудь заявку не напишет?
Відсутня конкретика.
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