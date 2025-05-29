Ощадбанк поражает!
Клиент банка рассказывал. Пробует получить деньги, а банкомат вроде работает, но не выдает. Обращается клиент в поддержку. После проверки отвечают, что у банкомата какая-то неисправность, попробуйте снять в другом банкомате. А на вопрос клиента, когда этот банкомат починят, выдают следующее: мол, вы хотите оставить заявку на ремонт банкомата?
Офигеть! Чтоб банкомат починили, клиент должен оставить заявку? А сами - не? Стоит банкомат частично нерабочий, а Ощаду всё равно?
P.S. Чат оборвался, клиент заявку на ремонт не оставил. На следующий день банкомат всё так же деньги не выдал. Интересно, его так и не починят, пока кто-нибудь заявку не напишет?