Ощадбанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA.
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:41
Rack написав: vadymbanker написав:
Дзвонить напряму в ваше відділення.
Та я не пам'ятаю вже в якому я відділенні навіть відкривав цей рахунок, і я вже писав - я закордоном. Може, якось можна узнати яке відділення саме моє? бо я обслуговувався у декількох
Сфомуйте Виписку. Та у заголовку буде від-ня, до якого прив'язано рах-к
