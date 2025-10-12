RSS
Ощадбанк

Ощадбанк
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
5
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
4%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 13:41

  Rack написав:
  vadymbanker написав:Дзвонить напряму в ваше відділення.
Та я не пам'ятаю вже в якому я відділенні навіть відкривав цей рахунок, і я вже писав - я закордоном. Може, якось можна узнати яке відділення саме моє? бо я обслуговувався у декількох
Сфомуйте Виписку. Та у заголовку буде від-ня, до якого прив'язано рах-к
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6732
З нами з: 05.05.21
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
