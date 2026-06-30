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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 чер, 2026 16:36
candidat саме вчора 15го в ощаді всі зарахування прийшли із запізненням, не тільки пенсія чи зп
Додано: Вів 16 чер, 2026 16:55
Я надавав роздруковану ОК-5, завірену моїм особистим підписом.
Фінмон йшов 3 тижня
Дуболоми конкретні
Додано: Вів 16 чер, 2026 19:20
Amethyst
Ну у мене там стопку з 30+ документів запросили, більше сотні сторінок точно якщо роздрукувати. Найцікавіше що лист вислали 14 травня, у ньому строк 10 робочих днів, прочитав я його тільки в кінці минулого тижня, а рахунок досі не заблокований і ніде ні повідомлень, ні дзвінків про якісь питання чи проблеми не було. Тільки лист цей. Тепер думай приймати на рахунок завтра гроші щоб не бігати потім пів року їх вивести чи йти в інший банк рахунок робити 🤣
Додано: Вів 16 чер, 2026 20:22
Re: Ощадбанк
Какое отделение?
Додано: Чет 18 чер, 2026 16:17
Re: Ощадбанк
Короче я распечатал все и занес, моего менеджера нет, он болеет, когда вернется ему передадут насколько я понял)
Очень интересный банк
Заставили на каждой странице "копія вірна, ПІБ, підпис" ставить, а там 150 страниц договоров, накладных, выписок всяких, чуть рука не отвалилась 🤣
По ходу и в финмон свой будут физически бумажки передавать, потому все так долго
Интересно наблюдать как деградирует подпись от первого до последнего листа, не завидую людям которые себе впечатляющий аристократический росчерк придумали)
с другой стороны прошло уже 34 дня с даты когда письмо выслали, а счёт на исходящие операции работает, принимать деньги на него стрёмно, пока прошу заказчиков придержать платежи.
Додано: Пон 29 чер, 2026 18:53
Re: Ощадбанк
Найгірший банк в Україні!!! Оформили зп карту з представником Ощаду. Додаток працює некоректно півроку. Інформація про надходження чи списання коштів часто не надходить взагалі!!! Звернувся за підтримкою. Оператор 6168 Вікторія пояснила, що в зв'язку з тим що я колис ь був клієнтом банку виникли технічні проблеми. Запропонувала зробити перереєстрацію! Їхні проблеми переклали на мене - споживача! Треш!!! Година витраченого часу спілкування коту під хвіст. Просто відморозились.
Пройшов день. В моєму місті Бровари майже цілий день вимкнули світло. Є супермаркети єпіцетр, атб. Але саме Ощадбанк термінали не обслуговували. А всіх інших банків без проблем. І саме відповідь вже якби досвідченого по претензіям представника банку (Софія 6187) мене просто "вбила"! Вислухала. Заставила 20хв сидити на лінії. І нічого нового, ніякого адекватного і зручного для Обох стоін рішення не запропонувала! Знову переклала проблеми банку на мене. А потім сказала, що працює в "найкращому банку України"! Такої наглої насмішки я давно не чув. Тим паче від представника Банку в якого постійні проблеми по всім фронтам.
Допоможіть, будь ласка порадами: що робити і як, куди звертатись. Моя позиція -таких наглюков треба наказувати. Тим паче з іншими бангподібниз проблем не буває.
Додано: Вів 30 чер, 2026 06:11
Asta1972
Як то кажуть - голосуйте ногами. Переводьте зп в інший банк і збережете нерви
Додано: Вів 30 чер, 2026 12:40
Додано: Вів 30 чер, 2026 13:18
Re: Ощадбанк
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