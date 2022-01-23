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У 2021 році прибуток банків
збільшився на 87,7% до...

У 2021 році прибуток банків збільшився на 87,7% до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:30

У 2021 році прибуток банків збільшився на 87,7% до...

Пропонуємо до обговорення:
Це рекордний прибуток за останні роки.

Дивися повний текст У 2021 році прибуток банків збільшився на 87,7% до рекордних 77,5 млрд гривень.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:30

я не поймы вы хвастаетесь чем??? что в Украине одни из самых дорогих банковских услуг ? комиссии на переводы такие что мне кажется что зелёнский с коломойшей сами деньги разносят адресатам.
lsd08111982
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