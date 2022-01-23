Це рекордний прибуток за останні роки.
Дивися повний текст У 2021 році прибуток банків збільшився на 87,7% до рекордних 77,5 млрд гривень.
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:30
У 2021 році прибуток банків збільшився на 87,7% до...
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Дивися повний текст У 2021 році прибуток банків збільшився на 87,7% до рекордних 77,5 млрд гривень.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:30
я не поймы вы хвастаетесь чем??? что в Украине одни из самых дорогих банковских услуг ? комиссии на переводы такие что мне кажется что зелёнский с коломойшей сами деньги разносят адресатам.
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