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Українські криптовалюти

Українські криптовалюти
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:52

Українські криптовалюти

Хочу ознайомити вас із чудовим українським проєктом, що стрімко розвивається - Aeneas.
Aeneas("Еней") - це блокчейн платформа загального призначення з відкритим вихідним кодом. Базовою одиницею бережі (криптовалютою) є ash.
Перевагами цієї блокчейн-платформи є наявність машини смарт-контрактів, швидкі користувацькі транзакції, не висока вартість випуску NFT та цифрових активів (токенів), енергетично малозатратний алгоритм консенсусу LPoS.

На даний час ash є в стисках торгівлі на декількох крипо-біржах і ціна його поступово зростає. Ось кілька посилань:
whiteBIT
Сryptex24
То ж раджу придивитись до цього перспективного та цікавого ресурсу.
uvalanna
 
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