Українські криптовалюти

Aeneas("Еней") - це блокчейн платформа загального призначення з відкритим вихідним кодом. Базовою одиницею бережі (криптовалютою) є ash.
Перевагами цієї блокчейн-платформи є наявність машини смарт-контрактів, швидкі користувацькі транзакції, не висока вартість випуску NFT та цифрових активів (токенів), енергетично малозатратний алгоритм консенсусу LPoS.
На даний час ash є в стисках торгівлі на декількох крипо-біржах і ціна його поступово зростає. Ось кілька посилань:
То ж раджу придивитись до цього перспективного та цікавого ресурсу.