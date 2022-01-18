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Нацбанк погіршив прогноз
зростання ВВП України

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 11:13

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк опублікував новий Інфляційний звіт, згідно з яким зростання ВВП України в 2022-му прискориться до 3,4%, а інфляція повернеться до мети в 2023 році.

Дивися повний текст Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України.
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 11:14

3,4% с приписками ето наш удел, и то на штрафах, на налогах, на техосмотрах, на таможне, и на другом здирании
велвел
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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