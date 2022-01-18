Нацбанк опублікував новий Інфляційний звіт, згідно з яким зростання ВВП України в 2022-му прискориться до 3,4%, а інфляція повернеться до мети в 2023 році.
Дивися повний текст Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України.
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Додано: Суб 29 січ, 2022 11:13
Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України
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Дивися повний текст Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України.
Додано: Суб 29 січ, 2022 11:14
3,4% с приписками ето наш удел, и то на штрафах, на налогах, на техосмотрах, на таможне, и на другом здирании
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