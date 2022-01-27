Наприкінці 2021 року влада Польщі змінила трудове законодавство.
Дивися повний текст Правила для заробітчан у Польщі: що зміниться 2022-го.
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Додано: Суб 29 січ, 2022 22:43
Правила для заробітчан у Польщі: що зміниться 2022-го
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Дивися повний текст Правила для заробітчан у Польщі: що зміниться 2022-го.
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