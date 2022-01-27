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Правила для заробітчан у
Польщі: що зміниться 2022-го

Правила для заробітчан у Польщі: що зміниться 2022-го
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:43

Правила для заробітчан у Польщі: що зміниться 2022-го

Пропонуємо до обговорення:
Наприкінці 2021 року влада Польщі змінила трудове законодавство.

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