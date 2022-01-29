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Зароби крипту граючи в гру
(Заплачу тому хто дісно буде грат

Зароби крипту граючи в гру (Заплачу тому хто дісно буде грат
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:45

Зароби крипту граючи в гру (Заплачу тому хто дісно буде грат

От вас требуется пройти по реф моей, взять 20 уровень (можно выше, будет бонус), после того как взяли 20 уровень, я вам оплачиваю за работу, 175р, вы не должны быть зарегистрированы до этого быть! до 3 февраля. По вопросам пишите в ТГ @mare1111112

1. Переходим по ссылке на сайт игры, авторизовываемся через твитер, жмём "Я не робот" и получаем инвайт код
2. Скачиваем игру, вводим пароль и инвайт код
3. После запуска игры заходим в настройки и копируем id персонажа, далее привязываем id к сайту в вкладке "Transfer"
4. Прокачиваемся до 20 лвла и во вкладке "Earn" забираем награду за 20 лвл
5. После достижения 20 лвла пишите мне и я проверяю работу, оплата сразу же после проверки

В игре выдают бан за мульти-аккаунты по ip, приходится обращаться к людям
nightmarevoina
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