Зароби крипту граючи в гру (Заплачу тому хто дісно буде грат

От вас требуется пройти по реф моей, взять 20 уровень (можно выше, будет бонус), после того как взяли 20 уровень, я вам оплачиваю за работу, 175р, вы не должны быть зарегистрированы до этого быть! до 3 февраля. По вопросам пишите в ТГ @mare1111112
1. Переходим по ссылке на сайт игры, авторизовываемся через твитер, жмём "Я не робот" и получаем инвайт код
2. Скачиваем игру, вводим пароль и инвайт код
3. После запуска игры заходим в настройки и копируем id персонажа, далее привязываем id к сайту в вкладке "Transfer"
4. Прокачиваемся до 20 лвла и во вкладке "Earn" забираем награду за 20 лвл
5. После достижения 20 лвла пишите мне и я проверяю работу, оплата сразу же после проверки
В игре выдают бан за мульти-аккаунты по ip, приходится обращаться к людям