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Ізраїль 2022 року офіційно працевлаштує 2 тисячі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 січ, 2022 20:22
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
Дивися повний текст Ізраїль 2022 року офіційно працевлаштує 2 тисячі українських будівельників
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