Найдорожчою країною виявились Бермудські острови.
Дивися повний текст Рейтинг вартості життя: на якому місці опинилась Україна.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 21:45
Рейтинг вартості життя: на якому місці опинилась Україна
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Дивися повний текст Рейтинг вартості життя: на якому місці опинилась Україна.
Додано: Нед 30 січ, 2022 21:45
Раньше был Гондурас, а теперь - Нигерия. Нельзя сказать, что падаем, но и не растем.
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