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Рейтинг вартості життя: на
якому місці опинилась Україна

Рейтинг вартості життя: на якому місці опинилась Україна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 21:45

Рейтинг вартості життя: на якому місці опинилась Україна

Пропонуємо до обговорення:
Найдорожчою країною виявились Бермудські острови.

Дивися повний текст Рейтинг вартості життя: на якому місці опинилась Україна.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 21:45

Раньше был Гондурас, а теперь - Нигерия. Нельзя сказать, что падаем, но и не растем.
zloy_ukr
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Модератори: Ірина_, Модератор

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