Пенсия: каждый сам за себя

Додано: Нед 09 січ, 2022 17:29

До речі, хто отримує (або, можливо, родичі) пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (колишні військові, міліціонери, прикордонники, пожежники ...) - державні органи наразі не роблять самі нічого для того, щоб пенсія була обрахована у розмірі згідно цього Закону.

Так, з 01.01.2018 (для міліціонерів - з 01.01.2016) пенсії були перераховані з трьох складових грошового забезпечення, відповідно до постанови КМУ (при цьому пенсійний фонд протиправно зменшив розмір пенсії до 70% грошового забезпечення - тільки за рішенням суду нараховує у тому відсотку, з якого призначена пенсія).

У подальшому постанова КМУ була скасована, внаслідок чого з 01.04.2019 вказані особи набули право на перерахунок пенсії у повному розмірі (згідно всіх склдових зарплати теперішніх працівників).

Адгоритм дій такий:

1. потрібно звернутись до органу, який видає довідку про грошове забезпечення (обласний комісаріат для військових, ТМО МВС для міліціонерів, тошо), для направлення оновленої довідки про грошове забезпечення станом на 05.03.2019 до обласного пенсійного фонду;

2. пенсійний фонд отримує довідку і нічого не робить. Потрібно звернутись до пенсійного фонду з листом про проведення перерахунку на підставі оновленої довідки.

3. пенсійний фонд відмовляє, про що надсилає лист - і отримавши цю відмову - потрібно звернутись до суду з позовом.

4. тільки на виконання рішення суду перерахунок буде здійснений. Після рішення суду потрібно звернутись з листом, щоб фонд повідомив про наслідок перерахунку.

Це коротко. У подальшому фонд також знову зменшить відсоток, а також може обмежити розмір пенсії 10-ма прожитковими мінімумами. Це є підстаою для нового позову..