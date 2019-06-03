Траекторию его полета можно отследить на сайте Flightradar 24.
Дивися повний текст Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта).
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Додано: Вів 01 лют, 2022 15:10
Специальный дрон США мониторит для Украины линию...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта).
Додано: Вів 01 лют, 2022 16:58
Додано: Сер 02 лют, 2022 11:53
Re: Специальный дрон США мониторит для Украины линию...
Смысл простой - если такие рейсы делать, хотя бы, с интервалом в несколько дней, то можно достаточно точную картину иметь по расположению военной техники и её кол-ву. Или Вы думаете, что можно совершенно незаметно ночью перекинуть 100 танков с одного участка фронта на другой, что сделает разведданные бесполезными ?
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:06
Для меня что флот России в Севастополе что летающие военные самолеты США имеют тот же смысл. На Суверенитет Украины всем глубоко плевать. Мы сами же и слили свою независимость
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