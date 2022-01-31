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BMW представив авто, яке змінює
колір після натискання...

BMW представив авто, яке змінює колір після натискання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 16:44

BMW представив авто, яке змінює колір після натискання...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише видання "DW".

Дивися повний текст BMW представив авто, яке змінює колір після натискання кнопки.
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