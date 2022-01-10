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Українсько-британська торгівля
зросла на 60% за 2 роки

Українсько-британська торгівля зросла на 60% за 2 роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 11:08

Українсько-британська торгівля зросла на 60% за 2 роки

Пропонуємо до обговорення:
Зростання обсягу двосторонньої торгівлі між Україною та Великою Британією завдяки угоді про вільну торгівлю зросло на 60% за два роки, заявив президент України Володимир Зеленський.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 11:08

А,где торговля?Ну покупаем оружие за их деньги,увеличивая госдолг. Торговля где?
mortan7
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