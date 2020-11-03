Бухгалтер з МСФЗ

Провідна девелоперська компанія запрошує в свою команду бухгалтера з МСФЗ відділу міжнародних стандартів фінансової звітності та трансфертного ціноутворення:
Завдання посади:
Підготовка комбінованої звітності групи;
Підготовка консолідованої звітності по МСФЗ (МСФО);
Впровадження в системі 1С автоматизації процесу консолідації, контроль реалізації алгоритмів, проведення тестувань та подальше адміністрування процесу;
Участь в підготовці документації по трансфертному ціноутворенню;
Участь в супроводженні зовнішніх аудитів;
Фінансовий аналіз основних показників діяльності компаній на підставі звітності, впровадження автоматизації аналізу.
Вимоги до кандидата:
Вища фінансова/економічна освіта освіта (спеціальності: облік та аудит; фінанси та кредит; економіка; економічна кібернетика);
Досвід роботи на посадах фахівця з МСФЗ/ бухгалтера/ контролера/ аудитора/ аналітика/ фінансового спеціаліста — від 1 року;
Знання принципів ведення бухгалтерського обліку та формування звітності (фінансовий стан та фінансові результати);
Володіння програмним комплексом 1С:Підприємство 8.3; 1С УПП;
Досконале володіння Microsoft Excel;
Наявність диплому DipIFR або ACCA/CIMA будуть суттєвою конкурентною перевагою.
Ми пропонуємо:
Офіційне працевлаштування в стабільній національній компанії;
Цікаві розвиваючі задачі;
Конкурентна зарплата;
Доброзичлива і експертна команда;
Зручна локація.
Чекаємо на Вас в нашій команді!
Просимо направляти своє резюме з очікуваним рівнем зарплати на пошту: hr@intergal.com.ua