Маркетолог-аналітик комерційної нерухомості

Аналітик комерційної нерухомості
Наш успішний кандидат:
Повна вища освіта;
Досвід роботи від 3 років в міжнародних консалтингових компаніях у сфері девелопмента — Colliers, CBRE, Cushman, JCC;
Впевнений користувач ПК — офісні програми (MS Office — Word, Excel);
Англійська- вільно розуміє професійну літературу, читає міжнародну звітність англійською;
Аналітична, вдумлива людина зі зрозумілою логікою мислення та гарними здібностями до написання аналітичних статей, звітів і оглядів.
Обов’язки:
Аналіз ринкових умов щодо вартості продажів комерційної нерухомості в житлових комплексах (далі — ЖК);
Аналіз ринкових умов у напрямках офісної, складської, готельної, торговельної нерухомості;
Підготовка аналітичних зрізів та оглядів для керівництва;
Внесення коригувань в умови продажів комерційної нерухомості ЖК (перегляд прайсів та умов розтермінувань);
Формування та погодження прайсів щодо реалізації комерційної нерухомості в ЖК;
Надання рекомендацій щодо необхідності перегляду орендних ставок.
Ми пропонуємо:
Високий рівень компенсації — обговорюється;
Цікава робота в надійній компанії;
Дружній колектив;
Складні проекти та амбіційні задачи;
Комфортне робоче місце;
Оплата мобильного зв’язку;
Офіційне оформлення з першого робочого дня.
Чекаємо на Вас у нашій команді!
Просимо направляти резюме з очікуваним рівнем зарплати на пошту: hr@intergal.com.ua