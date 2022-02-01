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«Газпром» почав нарощувати
постачання газу до Європи,...

«Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 00:05

Re: «Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...

  Svetas написав:рада

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