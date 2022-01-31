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В Україні водіїв почали
штрафувати за «старі» посвідчення

В Україні водіїв почали штрафувати за «старі» посвідчення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 20:45

В Україні водіїв почали штрафувати за «старі» посвідчення

Пропонуємо до обговорення:
Поліцейські почали виписувати штрафи водіям із нерозділеними категоріями. Водіїв штрафують за ч.2 ст.126 КУпАП.

Дивися повний текст В Україні водіїв почали штрафувати за «старі» посвідчення.
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за придуманное правонарушение и незаконный штраф инспектор петренко должен нести наказание...
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