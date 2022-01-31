Поліцейські почали виписувати штрафи водіям із нерозділеними категоріями. Водіїв штрафують за ч.2 ст.126 КУпАП.
Дивися повний текст В Україні водіїв почали штрафувати за «старі» посвідчення.
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Додано: Сер 02 лют, 2022 20:45
В Україні водіїв почали штрафувати за «старі» посвідчення
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Дивися повний текст В Україні водіїв почали штрафувати за «старі» посвідчення.
Додано: Сер 02 лют, 2022 20:46
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