RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мін'юст отримав мільйони
грн з платних камер СІЗО

Мін'юст отримав мільйони грн з платних камер СІЗО
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 09:57

Мін'юст отримав мільйони грн з платних камер СІЗО

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, витрачаються кошти на ремонти, які виконують самі засуджені. Це дозволяє економити на робочої сили.

Дивися повний текст Мін'юст отримав мільйони грн з платних камер СІЗО.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97340
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 09:57

Рабство на державному рівні?
5kopiyok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 05.11.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Данія спрямує 73 мільйони євро на інвестиційні проекти в...
R2 » Чет 27 січ, 2022 22:55
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 січ, 2022 22:55
yegres
Які зарплати отримав топменеджмент держбанків у грудні 2021
R2 » Чет 20 січ, 2022 18:07
1 166
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 січ, 2022 18:07
tigr-uu
Шахраї обікрали українців на мільйони під виглядом...
R2 » Чет 20 січ, 2022 13:35
1 133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 січ, 2022 13:36
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (274)
03.02.2022 10:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.