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Мін'юст отримав мільйони грн з платних камер СІЗО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 лют, 2022 09:57
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, витрачаються кошти на ремонти, які виконують самі засуджені. Це дозволяє економити на робочої сили.
Дивися повний текст Мін'юст отримав мільйони грн з платних камер СІЗО
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Додано: Чет 03 лют, 2022 09:57
Рабство на державному рівні?
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