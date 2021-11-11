YouTube вирішив оновити свій мобільний додаток для операційних систем iOS й Android. Застосунок отримав новий інтерфейс.
Дивися повний текст YouTube оновив мобільний додаток.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 лют, 2022 16:07
YouTube оновив мобільний додаток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст YouTube оновив мобільний додаток.
Додано: Чет 03 лют, 2022 16:07
Важная новость! Пишите и об обновлениях всех остальных приложений тоже
|