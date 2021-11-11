RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
YouTube оновив
мобільний додаток

YouTube оновив мобільний додаток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 16:07

YouTube оновив мобільний додаток

Пропонуємо до обговорення:
YouTube вирішив оновити свій мобільний додаток для операційних систем iOS й Android. Застосунок отримав новий інтерфейс.

Дивися повний текст YouTube оновив мобільний додаток.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97345
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 16:07

Важная новость! Пишите и об обновлениях всех остальных приложений тоже
alter
 
Повідомлень: 968
З нами з: 14.05.08
Подякував: 331 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Nickoss1 і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Можна носити з собою: LG презентувала мобільний...
R2 » Вів 04 січ, 2022 14:07
1 233
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 14:07
papazina
YouTube зробить лічильник «дизлайків» невидимим для...
R2 » Чет 11 лис, 2021 14:18
5 548
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 15:48
consulaugur
ПриватБанк оновив Приват24
R2 » Сер 06 жов, 2021 21:01
1 192
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 жов, 2021 21:01
akbar19741

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (199)
03.02.2022 16:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.