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Які професії будуть затребувані
на ринку праці через 10...

Які професії будуть затребувані на ринку праці через 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 10:06

Які професії будуть затребувані на ринку праці через 10...

Пропонуємо до обговорення:
Деякі професії під впливом новітніх технологій втрачають свою актуальність.

Дивися повний текст Які професії будуть затребувані на ринку праці через 10 років.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 10:06

Сборщики клубники и носильщики ночных горшков в Польше.
p_a_l
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