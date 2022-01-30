Деякі професії під впливом новітніх технологій втрачають свою актуальність.
Дивися повний текст Які професії будуть затребувані на ринку праці через 10 років.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 10:06
Які професії будуть затребувані на ринку праці через 10...
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Дивися повний текст Які професії будуть затребувані на ринку праці через 10 років.
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