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Яка зарплата, на думку
українців, є достатньою для...

Яка зарплата, на думку українців, є достатньою для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:48

Яка зарплата, на думку українців, є достатньою для...

Пропонуємо до обговорення:
25 тисяч гривень — такий рівень зарплатні міське населення України вважає достатнім для комфортного життя.

Дивися повний текст Яка зарплата, на думку українців, є достатньою для комфортного життя - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:48

Смішно...

"
У пошуках середнього класу
У розвинених країнах середній клас визначається не так за номінальним доходом, як за відношенням до доходів решти громадян. Наприклад, у США прожитковий мінімум (межа бідності) для сім’ї з чотирьох осіб у 2012-му становила $23,5 тис. на рік. Після перевищення цієї планки удвічі домогосподарство втрачає право на отримання будь-якої державної допомоги, і саме з цієї межі зазвичай починається середній клас. За даними Бюро перепису населення США, домогосподарств, які мають два – чотири прожиткових мінімуми на члена сім’ї, 30,5%. До так званого верхнього середнього класу, який має 4–7,5 прожиткового мінімуму належать ще 25,1% американців.

В УКРАЇНІ РІВЕНЬ СЕРЕДНЬОДУШОВИХ ДОХОДІВ НА ЧЛЕНА СІМ’Ї ПОНАД ТРИ ПРОЖИТКОВИХ МІНІМУМИ У 2013 РОЦІ МАЛИ 7,1% МЕШКАНЦІВ, ДВА-ТРИ – 21,4%
"
Решта -- менше...
І зараз навряд чи щось змінилось, якщо рахувати у "прож.мін".

Більше інфо тут: viewtopic.php?p=3080653#p3080653
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:54

Re: Яка зарплата, на думку українців, є достатньою для...

них*ясе: 1000 в месяц - это уже "претензия"
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 22:09

Хз, живу на минималку. В селе)) нувымажоры конечно хД
steeldog0
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 23:10

А кто то хочет стать космонавтом. Сказки все это
kravzovandr
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:59

Нормальная ЗП для Киева это 20 тысяч грн, а если надо купить квартиру, машину и т.д, то понятное дело, что это невозможно, тут уже конечно планка дойдет до 35 тысяч. Вообще все зависит от того, что за человек, чем он интересуется, живёт, потому что я знаю людей, которые живут в селе, но им хочется нормальный уровень жизни, то они работают в городе, а есть которым не нужно нормально жить, ну так сказать существуют и хорошо, у одного три зуба в 50 то лет и его это устраивает, одалживает все время денег, сигареты стреляет))). В селе много денег надо за отопление отдавать, так что там тоже на минималке не протянеш, разве что дровами если топить.
d_dziuba88
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:23

Вышел в магазин "за хлебушком" - 500-1000 грн. 25-30 тыс. в месяц - это, скорее, необходимый минимум для Украины.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 00:45

25 штук это только на покушать и кое какая одежда + проезд + комуналка
bazaroof
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:38

  bazaroof написав:25 штук это только на покушать и кое какая одежда + проезд + комуналка

Та ну: аренда двушки в нормальном районе -- 15-20. Какое еще "на покушать и кое какая одежда"??? -- 10-ки только на макдак да редкие вылазки в секонд хватит :(
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:29

х.з мне надо больше миллиона , если в месяц..25000 на проезд даже не хватит..
finuser495
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