Прогнозоване повернення у вересні цього року обов'язкового технічного огляду зможуть пройти не всі легкові авто.
Дивися повний текст Обов'язковий техогляд 2022: кому можуть відмовити у проходженні процедури.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 13:17
Обов'язковий техогляд 2022: кому можуть відмовити у...
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Дивися повний текст Обов'язковий техогляд 2022: кому можуть відмовити у проходженні процедури.
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