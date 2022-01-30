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Обов'язковий техогляд 2022:
кому можуть відмовити у...

Обов'язковий техогляд 2022: кому можуть відмовити у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 13:17

Обов'язковий техогляд 2022: кому можуть відмовити у...

Пропонуємо до обговорення:
Прогнозоване повернення у вересні цього року обов'язкового технічного огляду зможуть пройти не всі легкові авто.

Дивися повний текст Обов'язковий техогляд 2022: кому можуть відмовити у проходженні процедури.
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