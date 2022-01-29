RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Біле хакерство: навіщо бізнес
дозволяє себе зламувати

Біле хакерство: навіщо бізнес дозволяє себе зламувати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 18:05

Біле хакерство: навіщо бізнес дозволяє себе зламувати

Пропонуємо до обговорення:
Білий хакер використовує ті самі знання та інструменти, що і хакер-зловмисник, намагаючись зламати IT-систему компанії.

Дивися повний текст Біле хакерство: навіщо бізнес дозволяє себе зламувати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97365
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Іноземний бізнес в Україні: скільки заплатили податків...
R2 » Сер 02 лют, 2022 10:11
1 199
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 лют, 2022 10:11
l4567
Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі...
R2 » Суб 29 січ, 2022 00:59
2 298
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 січ, 2022 11:21
leoiskander
Україна планує повністю забезпечувати себе газом за... 1, 2
R2 » П'ят 28 січ, 2022 19:41
10 1100
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 січ, 2022 18:35
antikkristall

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3561)
05.02.2022 20:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.