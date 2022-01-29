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Біле хакерство: навіщо бізнес дозволяє себе зламувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 лют, 2022 18:05
Пропонуємо до обговорення:
Білий хакер використовує ті самі знання та інструменти, що і хакер-зловмисник, намагаючись зламати IT-систему компанії.
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