Про це заявила старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень ім. Пташки Лідія Ткаченка, повідомляє сайт газети "На пенсії".
Дивися повний текст Мільйони українців не зможуть вийти на пенсію у 60 років - прогноз.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 лют, 2022 00:32
Мільйони українців не зможуть вийти на пенсію у 60 років...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мільйони українців не зможуть вийти на пенсію у 60 років - прогноз.
Додано: Пон 07 лют, 2022 11:25
Не ну сразу как только приняли вот это, было понятно что нет смысла официально ишачить особенно девушкам у которых может появиться ребенок а то и не один. Всеравно смерть на пенсии, что с нею что без нею что раньше так что неофициалка самое оно и свобода есть что может спокойно менять себе работу а не боятся что не наберешь тех 35 лет рабства.
Да и смотря на другое что принимается в этой стране на пример про покупку квартир... семью иметь тоже не стоит ибо жить по разным хатам... . Мальчики неликвиды.
Я вижу реально выход один - замуж за границу за иностранца. Там получаем гражанство и живем и радуемся долго, главное долго и с деньгами. Да хоть за мусусльманина если сможешь принять эту религию.
Както случайно попала на женский бизнес форум. На это без слез не вглянешь. Одан рассказывала про ИП где сдают старую одежду а она продают за дешево малоимущим (на ЕСВ и помещение наскребет и то хорошо будет). Вторая... про собачий приют... (долги оо долги яма долгоооов)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|