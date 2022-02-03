RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мільйони українців не зможуть
вийти на пенсію у 60 років...

Мільйони українців не зможуть вийти на пенсію у 60 років...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 00:32

Мільйони українців не зможуть вийти на пенсію у 60 років...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень ім. Пташки Лідія Ткаченка, повідомляє сайт газети "На пенсії".

Дивися повний текст Мільйони українців не зможуть вийти на пенсію у 60 років - прогноз.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97374
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 00:33

Помоги государству - сдохни на работе.
Igorten
 
Повідомлень: 4621
З нами з: 01.11.11
Подякував: 42 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:25

Не ну сразу как только приняли вот это, было понятно что нет смысла официально ишачить особенно девушкам у которых может появиться ребенок а то и не один. Всеравно смерть на пенсии, что с нею что без нею что раньше так что неофициалка самое оно и свобода есть что может спокойно менять себе работу а не боятся что не наберешь тех 35 лет рабства.

Да и смотря на другое что принимается в этой стране на пример про покупку квартир... семью иметь тоже не стоит ибо жить по разным хатам... . Мальчики неликвиды.
Я вижу реально выход один - замуж за границу за иностранца. Там получаем гражанство и живем и радуемся долго, главное долго и с деньгами. Да хоть за мусусльманина если сможешь принять эту религию.

Както случайно попала на женский бизнес форум. На это без слез не вглянешь. Одан рассказывала про ИП где сдают старую одежду а она продают за дешево малоимущим (на ЕСВ и помещение наскребет и то хорошо будет). Вторая... про собачий приют... (долги оо долги яма долгоооов)
Juna
 
Повідомлень: 461
З нами з: 27.10.16
Подякував: 35 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що робити, аби отримувати гідну пенсію? Третьякова дала...
R2 » Суб 05 лют, 2022 12:27
8 1005
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 12:46
Im_A
Яка зарплата, на думку українців, є достатньою для...
R2 » Суб 05 лют, 2022 12:48
4 806
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лют, 2022 23:10
kravzovandr
Як змінилось матеріальне становище українців за останній...
R2 » Чет 03 лют, 2022 20:02
1 186
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 20:02
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (177)
07.02.2022 12:03
Рынок ОВГЗ (2671)
07.02.2022 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.