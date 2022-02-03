Мільйони українців не зможуть вийти на пенсію у 60 років...

Додано: Пон 07 лют, 2022 11:25

Не ну сразу как только приняли вот это, было понятно что нет смысла официально ишачить особенно девушкам у которых может появиться ребенок а то и не один. Всеравно смерть на пенсии, что с нею что без нею что раньше так что неофициалка самое оно и свобода есть что может спокойно менять себе работу а не боятся что не наберешь тех 35 лет рабства.



Да и смотря на другое что принимается в этой стране на пример про покупку квартир... семью иметь тоже не стоит ибо жить по разным хатам... . Мальчики неликвиды.

Я вижу реально выход один - замуж за границу за иностранца. Там получаем гражанство и живем и радуемся долго, главное долго и с деньгами. Да хоть за мусусльманина если сможешь принять эту религию.



Както случайно попала на женский бизнес форум. На это без слез не вглянешь. Одан рассказывала про ИП где сдают старую одежду а она продают за дешево малоимущим (на ЕСВ и помещение наскребет и то хорошо будет). Вторая... про собачий приют... (долги оо долги яма долгоооов)