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У Apple з'явилася ідея вбудувати
екран у бічну рамку iPhone

У Apple з'явилася ідея вбудувати екран у бічну рамку iPhone
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 08:43

У Apple з'явилася ідея вбудувати екран у бічну рамку iPhone

Пропонуємо до обговорення:
Є ймовірність, що повернення Apple до плоских граней в iPhone може бути не лише дизайнерським рішенням. В одному з нових патентів компанії описується практичне застосування такої форми корпусу завдяки інтеграції на сторони смартфона мініатюрних дисплеїв.

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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 08:43

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