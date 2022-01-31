Міністерство фінансів провело викуп приблизно 10% єврооблігацій із погашенням у вересні 2022 року.
Дивися повний текст Мінфін викупив частину єврооблігацій та ВВП-варантів.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 11:32
Мінфін викупив частину єврооблігацій та ВВП-варантів
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Дивися повний текст Мінфін викупив частину єврооблігацій та ВВП-варантів.
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