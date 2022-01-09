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За рік було виписано 2,5 млн
штрафів завдяки системі...

За рік було виписано 2,5 млн штрафів завдяки системі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:37

За рік було виписано 2,5 млн штрафів завдяки системі...

Пропонуємо до обговорення:
За 2021 рік завдяки системі автофіксації порушень ПДР було виписано 2,584 млн штрафів на суму в 1,029 млрд гривень.

Дивися повний текст За рік було виписано 2,5 млн штрафів завдяки системі автофіксації.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:37

Судя по графику ездить медленнее мы не стали,значит можно спокойно демонтировать все камеры и считать эксперимент неудачным)))
livs375
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Модератори: Ірина_, Модератор

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