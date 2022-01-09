За 2021 рік завдяки системі автофіксації порушень ПДР було виписано 2,584 млн штрафів на суму в 1,029 млрд гривень.
Дивися повний текст За рік було виписано 2,5 млн штрафів завдяки системі автофіксації.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 11:37
За рік було виписано 2,5 млн штрафів завдяки системі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік було виписано 2,5 млн штрафів завдяки системі автофіксації.
Додано: Пон 07 лют, 2022 11:37
Судя по графику ездить медленнее мы не стали,значит можно спокойно демонтировать все камеры и считать эксперимент неудачным)))
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