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Україна переходить на облік
газу в кіловат-годинах: як...

Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:23

  zloy_ukr написав:Будуть все так-же рахувати куби , які перерахують по коєфіціенту в Гкал. Нічого не поміняеться, а сума до оплати збільшиться на 7...8%.
І держава втратить: за субсидії заплатить більше.


Если сейчас качество определяют на ГРС, то будут измерять как на ГРС так и на ГРП.
Если сейчас платят исходя из стандарта, то будут платить исходя из качества на ГРП.
Где-то так. Само-собой, не сразу, а со временем.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:37

  tmp01 написав:Счетчики измеряют кубы, а платить будем за абстрактный кВт...
Фирташ апплодирует стоя!
Так именно для этого всё делается, чтобы даже показатели счётчика кубов не имели особого значения. Я бы даже не додумалась, что так можно.
Скоро за холодную воду будем в киловатт/часах платить. За горячую - так сам бог велел в этом платить.
Svetas
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:08

Похоже, продавцы нашли очередной способ увеличить платёжки за газ.
dolmatov74
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:40

замутим еще воду, рыбку ловить удобнее. Результат будет один - дороже для абонента. А газ все хуже и хуже. Раньше котел чистил раз в два года. Теперь два раза в год - срабатывает автоматика. То что идет по трубе - полное Г. В новом доме никакого газа - подключить дорого, впаривают бодягу, так еще и абонплата в любом случае.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:52

101-й способ обмана потребителей..
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:03

Тракторист
сравнительно честный...
https://www.youtube.com/watch?v=G1DYizqNJfE
ut5urw
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  #<12
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