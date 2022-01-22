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Міністр економіки Німеччини
хоче мінімізувати залежність...

Міністр економіки Німеччини хоче мінімізувати залежність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:53

Міністр економіки Німеччини хоче мінімізувати залежність...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр економіки ФРН Роберт Габек вважає за доцільне мінімізувати залежність від російського газу.

Дивися повний текст Міністр економіки Німеччини хоче мінімізувати залежність від російського газу.
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