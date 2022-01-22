Міністр економіки ФРН Роберт Габек вважає за доцільне мінімізувати залежність від російського газу.
Дивися повний текст Міністр економіки Німеччини хоче мінімізувати залежність від російського газу.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:53
Міністр економіки Німеччини хоче мінімізувати залежність...
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Дивися повний текст Міністр економіки Німеччини хоче мінімізувати залежність від російського газу.
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