RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У лікарні Черкас розікрали 12
млн гривень, виділених на...

У лікарні Черкас розікрали 12 млн гривень, виділених на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:36

У лікарні Черкас розікрали 12 млн гривень, виділених на...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання держкоштів, виділених одній із лікарень на боротьбу з COVID-19. Попередньо, через махінації було привласнено 12 млн гривень.

Дивися повний текст У лікарні Черкас розікрали 12 млн гривень, виділених на боротьбу з COVID-19.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97384
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:36

Если бы только в одних Черкассах и только в больницах......Разворовывается всё и везде, где только можно. Законов сегодня нет! И эти откупятся, как обычно. В государствах, где законы не работают, коррупция заменяет эти законы и прекрасно с этим справляется. И если кто -то собирается что -то хапнуть , просто вносит в смету статью "Дополнительные расходы" - и именно тут учитывается сумма для отмазки. Если куш превышает расходы -дело выгодное и хорошее.
Ничего личного -только бизнес.
Svetas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 01.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:51

в больницах воруют миллионами, а в минздраве миллиардами?... ;)
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5374
З нами з: 06.08.08
Подякував: 293 раз.
Подякували: 860 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:31

  Тракторист написав:в больницах воруют миллионами, а в минздраве миллиардами?... ;)

Купил же себе Максим Степанов купил пальто за 620 тысяч гривен ))))
LOKY
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 11.10.11
Подякував: 9 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 38 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Щоб виїхати за кордон, боржник сплатив 150 тис. гривень...
R2 » Сер 02 лют, 2022 21:42
2 293
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 10:07
_hunter
20 гривень - це занадто: експерт припустив, наскільки... 1, 2
R2 » Сер 19 січ, 2022 05:16
10 905
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 січ, 2022 22:16
rvsozansky
Мільярд гривень замість очікуваних сотень мільярдів...
R2 » П'ят 07 січ, 2022 13:17
9 1364
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 січ, 2022 19:47
rvgolovchuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2678)
07.02.2022 19:35
Ощадбанк (44)
07.02.2022 19:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.