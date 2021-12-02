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Податковий борг. Процедура
стягнення та чим загрожує...

Податковий борг. Процедура стягнення та чим загрожує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:44

Податковий борг. Процедура стягнення та чим загрожує...

Пропонуємо до обговорення:
Податковий борг може призвести до арешту майна боржника.

Дивися повний текст Податковий борг. Процедура стягнення та чим загрожує несплата податків в Україні.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:44

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