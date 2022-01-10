У додатку буде формуватися електронне відображення посвідчення, в тому числі відцифрований образ обличчя.
Дивися повний текст Пенсійне посвідчення додадуть у «Дію»: як це працюватиме.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 лют, 2022 10:45
Пенсійне посвідчення додадуть у «Дію»: як це працюватиме
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійне посвідчення додадуть у «Дію»: як це працюватиме.
Додано: Вів 08 лют, 2022 10:45
Ви перше зробіть щоб цей недододаток працював а потім щось туда додавайте. Світове позорище.
Зараз переглядають цей форум: N0mad і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|