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Пенсійне посвідчення додадуть
у «Дію»: як це працюватиме

Пенсійне посвідчення додадуть у «Дію»: як це працюватиме
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:45

Пенсійне посвідчення додадуть у «Дію»: як це працюватиме

Пропонуємо до обговорення:
У додатку буде формуватися електронне відображення посвідчення, в тому числі відцифрований образ обличчя.

Дивися повний текст Пенсійне посвідчення додадуть у «Дію»: як це працюватиме.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:45

Ви перше зробіть щоб цей недододаток працював а потім щось туда додавайте. Світове позорище.
bstepan014
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Модератори: Ірина_, Модератор

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