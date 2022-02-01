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Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 18:18
sequence написав: antey1969 написав:
с таким же успехом половине пенсов можно щедро вручить кусочки цветного пластика.
Многие из них смартфонами пользоваться банально не умеют и сидят на бабушкафонах
да, я маме своей вручил старый свой шмартфон, два часа учил - бестолку. Звонить научилась, все остальное за гранью
Ну, значит не особо хотелось. Как отменят разнос пенсий почтальйонами да оплату комуналки в ощаде/на той же почте -- сразу научится и карты в моно открывать и на ЦКС регистрироваться
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_hunter
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Додано: Вів 08 лют, 2022 18:39
Если бы он им предложил набор продуктов на 3000 грн, толпа бы стояла под пунктами вакцинации. Ибо нах им сдались президентские кинотеатры и путешествия.
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antey1969
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Додано: Вів 08 лют, 2022 19:08
[quote="antey1969".... Ибо нах им сдались президентские кинотеатры и путешествия.[/quote]что за влсжные фантазии про кино и путешествия? Пенсам можно на лекарство тратить, а со временем и на коммуналку запустят
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GALeon
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Додано: Вів 08 лют, 2022 19:11
спонсором этого аттракциона выступает наверняка пенсионный фонд,ибо после вакцинации
их ряды резко поредеют. а дыра в пенсионном фонде не перекроется никакой овгз-ной пирамидой.
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Tabak
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Додано: Вів 08 лют, 2022 19:14
GALeon написав:
что за влсжные фантазии про кино и путешествия? Пенсам можно на лекарство тратить, а со временем и на коммуналку запустят
На лекарства через Дию... ахахахаха))))
Для многих пенсов это считай ускоренный посыл глубоко в Ж вместо тысячи
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antey1969
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Додано: Вів 08 лют, 2022 20:14
Не завидую детям и внукам тех обсмартфоненных пенсионеров. З@тр@хают одними и теми же вопросами по 100500раз!
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warlamp
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