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Київ та Варшаву хочуть
об’єднати євроколією

Київ та Варшаву хочуть об’єднати євроколією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:18

Київ та Варшаву хочуть об’єднати євроколією

Пропонуємо до обговорення:
Україна та Польща працюють над швидкісним залізничним сполученням між столицями.

Дивися повний текст Київ та Варшаву хочуть об’єднати євроколією.
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