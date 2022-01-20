Україна та Польща працюють над швидкісним залізничним сполученням між столицями.
Дивися повний текст Київ та Варшаву хочуть об’єднати євроколією.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:18
Київ та Варшаву хочуть об’єднати євроколією
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Дивися повний текст Київ та Варшаву хочуть об’єднати євроколією.
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