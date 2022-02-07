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Французька Alstom поставить Україні 130 локомотивів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 лют, 2022 08:28
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський розповів про інфраструктурні проєкти, які Україна реалізує разом із Францією, зокрема, про постачання 130 локомотивів компанії Alstom на суму 900 млн євро.
Дивися повний текст Французька Alstom поставить Україні 130 локомотивів на 900 мільйонів євро
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Додано: Сер 09 лют, 2022 08:28
от ракет до садка вышнэвого коло хаты с гудущымы хрущамы над вышнямы
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