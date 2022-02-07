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Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 лют, 2022 08:57
Пропонуємо до обговорення:
Космічна програма України передбачає будівництво космодрому у вигляді морської платформи до 2025 року для запуску ракет з Атлантичного та Індійського океанів.
Дивися повний текст Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд грн до 2025 року
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R2
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Додано: Сер 09 лют, 2022 08:57
Очередной гиперлуп. Наверное слюной удавился глядя сколько его коллеги на дорогах освоили- вот и решил тоже "замутить" чего нибудь. Хотя понятно-ничего так хорошо не кормит, как нерешаемая проблема...
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leoiskander
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:13
Старый где дели?
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brk01230
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:17
Сначала нужно вытащить народ из нищеты.
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Lunar
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