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Україна планує побудувати
плавучий космодром за 4,8 млрд...

Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:57

Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Космічна програма України передбачає будівництво космодрому у вигляді морської платформи до 2025 року для запуску ракет з Атлантичного та Індійського океанів.

Дивися повний текст Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд грн до 2025 року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:57

Очередной гиперлуп. Наверное слюной удавился глядя сколько его коллеги на дорогах освоили- вот и решил тоже "замутить" чего нибудь. Хотя понятно-ничего так хорошо не кормит, как нерешаемая проблема...
leoiskander
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:13

Старый где дели?
brk01230
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:17

Сначала нужно вытащить народ из нищеты.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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