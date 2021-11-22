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Яка відповідальність передбачена
за ухилення від сплати...

Яка відповідальність передбачена за ухилення від сплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:31

Яка відповідальність передбачена за ухилення від сплати...

Пропонуємо до обговорення:
За ухилення від сплати податків передбачається штраф у розмірі від 85 тис. до 170 тис. грн.

Дивися повний текст Яка відповідальність передбачена за ухилення від сплати податків.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:31

Это для нищебродов, для тех кто тырит миллионами и миллиардами закон не писан...
gento44
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Модератори: Ірина_, Модератор

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