За ухилення від сплати податків передбачається штраф у розмірі від 85 тис. до 170 тис. грн.
Дивися повний текст Яка відповідальність передбачена за ухилення від сплати податків.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:31
Яка відповідальність передбачена за ухилення від сплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яка відповідальність передбачена за ухилення від сплати податків.
Додано: Сер 09 лют, 2022 09:31
Это для нищебродов, для тех кто тырит миллионами и миллиардами закон не писан...
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