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США та ЄС підтримують майбутню
синхронізацію України з...

США та ЄС підтримують майбутню синхронізацію України з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:36

США та ЄС підтримують майбутню синхронізацію України з...

Пропонуємо до обговорення:
Україна має спільну підтримку Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу у синхронізації своєї енергосистеми із європейською мережею передачі електроенергії ENTSO-E. Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Фейсбуці.

Дивися повний текст США та ЄС підтримують майбутню синхронізацію України з ENTSO-E - Галущенко.
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