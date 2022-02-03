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США та ЄС підтримують майбутню синхронізацію України з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 лют, 2022 10:36
Пропонуємо до обговорення:
Україна має спільну підтримку Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу у синхронізації своєї енергосистеми із європейською мережею передачі електроенергії ENTSO-E. Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Фейсбуці.
Дивися повний текст США та ЄС підтримують майбутню синхронізацію України з ENTSO-E - Галущенко
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