Куди вкладають гроші українці (дослідження)

moveton Тут не важно, что Вы считаете, тут голая математика! Посчитайте с 1996 года-прослезитесь. Мы же живём на вулкане, каждую секунду может рвануть....и рвёт регулярно... Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса!
А не забыли совсем недавно 2014 год, когда Яценюк за полгода из 8 грн/долл сделал 24 грн/долл? А Парашенко бегал и кричал "Кто возьмёт доллар по 11 - очень пожалеет!" А ведь он был прав, очень пожалели, что не купили.
Я уже не вспоминаю про купонокарбованцы до 1996 и инфляцию по 5 000% в год.
Я не злопамятна, просто я злая и у меня хорошая память.