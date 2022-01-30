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Куди вкладають гроші
українці (дослідження)

Куди вкладають гроші українці (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:19

moveton Тут не важно, что Вы считаете, тут голая математика! Посчитайте с 1996 года-прослезитесь. Мы же живём на вулкане, каждую секунду может рвануть....и рвёт регулярно... Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса!
А не забыли совсем недавно 2014 год, когда Яценюк за полгода из 8 грн/долл сделал 24 грн/долл? А Парашенко бегал и кричал "Кто возьмёт доллар по 11 - очень пожалеет!" А ведь он был прав, очень пожалели, что не купили. :-)
Я уже не вспоминаю про купонокарбованцы до 1996 и инфляцию по 5 000% в год.
Я не злопамятна, просто я злая и у меня хорошая память.:-)
Svetas
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