Куди вкладають гроші українці (дослідження)

Сідай, два!
15% x 26 років = (1,15)^26 = 37,86 разів = 3786%
Як можна бути настільки зарозумілим, щоб не вміти порахувати елементарні відсотки, але впевнено повчати інших.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 12:11
Сідай, два!
15% x 26 років = (1,15)^26 = 37,86 разів = 3786%
Як можна бути настільки зарозумілим, щоб не вміти порахувати елементарні відсотки, але впевнено повчати інших.
Додано: Чет 10 лют, 2022 12:26
Приведу тут деяку статистику, щоб люди не позорились і не писали дурниць.
Зміна курсу гривні за 26 років(з 1,8 до 27,21) - 15,21 разів = 11% річних!! Так, так, знецінення гривні всього 11% в рік(в середньому).
Інфляція(Україна) за 26 років - 27,17 разів = 13% річних!! Так, так, офіційна інфляція всього 13% річних(в середньому).
Інфляція(США) за 26 років - 1,816 разів = 2,32% річних.
Враховуючи що ставки по депозитах в гривні були мінімум 15%, періодично сягали 20%, депозити в гривні звичайно були вигідні. Зараз напевно ні.
Тупо купівля доларів - не може бути вигідна "по означенню". А враховуючи інфляцію долара 7% в 2021 році, точно збиткова.
Додано: Чет 10 лют, 2022 13:52
andrijk777
Да, при сложном проценте примерно так! А завтра случится война и 2014 год и опять обвалят гривну в 3 раза. Вот тогда Вы точно прослезитесь при пересчёте!
Живём же на вулкане......
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