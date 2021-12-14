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Екс-чиновника КМДА підозрюють у розкраданні 2,5 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 лют, 2022 13:21
Пропонуємо до обговорення:
Колишньому голові тендерного комітету Департаменту соцполітики КМДА та керівнику підрядного підприємства повідомлено про підозру за фактом присвоєння коштів цільової програми Турбота. Назустріч киянам.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:21
Да ничего страшного, поделится и будет дальше воровать. Рутина.....
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