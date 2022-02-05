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Стало відомо, скільки заробили
глави Bank of America,...

Стало відомо, скільки заробили глави Bank of America,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:20

Стало відомо, скільки заробили глави Bank of America,...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплата головного виконавчого директора Bank of America Corp Брайана Мойніхена за 2021 рік зросла більш ніж на 30%.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки заробили глави Bank of America, JPMorgan та Goldman Sachs у 2021 році.
R2
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