Оператор Кременчуцького нафтопереробного заводу приватна компанія "Укртатнафта" вперше в історії випустила український бензин марки А-98.
Дивися повний текст Україна почала випускати нову марку бензину.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 00:00
Україна почала випускати нову марку бензину
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Дивися повний текст Україна почала випускати нову марку бензину.
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