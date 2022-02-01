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Україна почала випускати
нову марку бензину

Україна почала випускати нову марку бензину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:00

Україна почала випускати нову марку бензину

Пропонуємо до обговорення:
Оператор Кременчуцького нафтопереробного заводу приватна компанія "Укртатнафта" вперше в історії випустила український бензин марки А-98.

Дивися повний текст Україна почала випускати нову марку бензину.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:01

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